Фернандеш стверджує, що його увага наразі прикута до збірної Португалії, яка от-от стартуватиме на Чемпіонаті Світу в Катарі. Він запевняє, що жодних проблем із Роналду в них не було:

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"Я інтерв'ю навіть не читав. У нас все добре. Тим більше ми зараз зайняті підготовкою до Чемпіонату Світу-2022, а справи Манчестер Юнайтед вирішуватимемо згодом. Ви навіть не знаєте, що я говорив чи не говорив Роналду. У мене жодних проблем із ним немає. Жодного холодного прийому не було, все чудово", – розповів футболіст.

Раніше в інтернеті гуляло відео, де Бруно Фернандеш ніби-то холодно привітався з Роналду.