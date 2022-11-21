Роналду подчеркнул, что не жалеет о своем интервью по поводу "Ман Юнайтед". Он призвал журналистов прекратить задавать вопросы игрокам сборной Португалии исключительно о нем.

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Я бы хотел, чтобы вы спрашивали их о команде, о чемпионате мира, а не обо мне. Я – пуленепробиваемый, я в железе,

– отметил Криштиану.

Отношения с Фернандешом

Португалец опроверг слухи о том, что у него ухудшились отношения с партнером по сборной и "Ман Юнайтед" Бруно Фернандешом. Кадры "холодной встречи" игроков на тренировке были опубликованы на прошлой неделе.

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"Мы просто играли. У нас отличные отношения. Его самолет опаздывал, и я спросил его, приехал ли он на лодке. Мы резвились. То же самое и с Жоао Кансело. Он скучал во время занятия. Я просто сказал, чтобы он просыпался. Вы же выдали это как очередной спор", – подчеркнул Роналду.

Мечта – выиграть Мундиаль

Капитан сборной Португалии также рассказал, что очень хочет выиграть чемпионат мира. По его словам, сейчас самое лучшее поколение в сборной Португалии. Сам же игрок полностью восстановился после травмы и готов помочь своим партнерам в достижении цели с первого же матча. Кроме того, КриРо назвал идеальное для него завершение Мундиаля.

Я бы хотел закончить турнир "матом" Месси,

– подчеркнул португалец.

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Сборная Португалии начнет свой путь в Катаре в четверг, 24 ноября, матчем против Ганы. Стартовый свисток раздастся в 18:00.