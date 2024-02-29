Роналду покарали за непристойний жест: що очікує зіркового футболіста

Кріштіану Роналду отримав покарання за свій непристойний вчинок перед аравійськими уболівальниками. Такж він повинен сплати грошовий штраф.

У 21-му турі місцевого чемпіонату форвард Аль-Насра отримав покарання через свою нестриманість. Непристойний жест португальця був спровокований фанатами Аль-Шабаба.

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За що покарають футболіста

Роналду забив один з голів для Аль-Насра, після чого прихильники суперника вирішили помститися зірці, скандуючи ім'я вічного конкурента – Ліонеля Мессі.

У відповідь нападник повернувся до трибун і зробив двозначні рухи рукою біля паху. Дисциплінарний комітет місцевої федерації наклав на Роналду дискваліфікацію на один матч. Ймовірно, зірковий гравець пропустить поєдинок проти аутсайдера першості Аль-Хазема, що відбудеться сьогодні, 29 лютого.

39-річний португалець отримав також грошовий штраф. Приблизно 2,5 тисячі євро він повинен сплатити федерації, а ще майже 5 тисяч – Аль-Шабабу.

Футболіст спробував виправдатися