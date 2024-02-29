У 21-му турі місцевого чемпіонату форвард Аль-Насра отримав покарання через свою нестриманість. Непристойний жест португальця був спровокований фанатами Аль-Шабаба.
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За що покарають футболіста
Роналду забив один з голів для Аль-Насра, після чого прихильники суперника вирішили помститися зірці, скандуючи ім'я вічного конкурента – Ліонеля Мессі.
У відповідь нападник повернувся до трибун і зробив двозначні рухи рукою біля паху. Дисциплінарний комітет місцевої федерації наклав на Роналду дискваліфікацію на один матч. Ймовірно, зірковий гравець пропустить поєдинок проти аутсайдера першості Аль-Хазема, що відбудеться сьогодні, 29 лютого.
39-річний португалець отримав також грошовий штраф. Приблизно 2,5 тисячі євро він повинен сплатити федерації, а ще майже 5 тисяч – Аль-Шабабу.
Футболіст спробував виправдатися
- Після інциденту нападник португальський форвард спробував виправдати свої дії. Ось що він сказав: "Я поважаю всі клуби. Жест радості виражає силу та перемогу, і це не соромно. Ми звикли до цього в Європі".
- Однак дисциплінарна комісія ліги не оцінила виправдання Роналду.
- Роналду у поточному сезону зіграв за Аль-Наср у 29 матчах у всіх турнірах. В активі португальця 28 голів та 11 результативних передач.