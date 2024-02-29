В 21-м туре местного чемпионата форвард Аль-Насра получил наказание из-за своей несдержанности. Неприличный жест португальца был спровоцирован фанатами Аль-Шабаба.
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За что накажут футболиста
Роналду забил один из голов для Аль-Насра, после чего сторонники соперника решили отомстить звезде, скандируя имя вечного конкурента – Лионеля Месси.
В ответ нападающий повернулся к трибунам и сделал двусмысленные движения рукой возле паха. Дисциплинарный комитет местной федерации наложил на Роналду дисквалификацию на один матч. Вероятно, звездный игрок пропустит поединок против аутсайдера первенства Аль-Хазема, что состоится сегодня, 29 февраля.
39-летний португалец получил также денежный штраф. Примерно 2,5 тысячи евро он должен уплатить федерации, а еще почти 5 тысяч – Аль-Шабабу.
Футболист попытался оправдаться
- После инцидента нападающий португальский форвард попытался оправдать свои действия. Вот что он сказал: "Я уважаю все клубы. Жест радости выражает силу и победу, и это не стыдно. Мы привыкли к этому в Европе".
- Однако дисциплинарная комиссия лиги не оценила оправдание Роналду.
- Роналду в текущем сезона сыграл за Аль-Наср в 29 матчах во всех турнирах. В активе португальца 28 голов и 11 результативных передач.