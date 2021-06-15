Роналду обвалив акції Coca-Cola на 4 мільярди доларів своєю витівкою на Євро-2020

Португалець Кріштіану Роналду провів пресконференцію на Євро-2020. На ній він прибрав пляшки Coca-Cola. Цей жест коштував компанії 4 мільярди доларів.
Під час пресконференції Роналду прибрав зі столу дві пляшки Coca-Cola. І порекомендував журналістам пити воду. При цьому що Coca-Cola – один з головних спонсорів Євро-2020.
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Все через те, що Роналду є активним противником цукру та солодких газованих напоїв. Він дотримується різноманітних дієт, і не дозволяє газовані напої своїм дітям.
Дивіться відео, як Роналду прибрав Coca-Cola під час пресконференції
Як це вплинуло на Coca-Cola
Вчинок Роналду дорого обійшовся компанії Coca-Cola. Перед цією пресконференцію акції компанії коштували 56,18 долара (саме з такою ціною закрилися торги на біржі в п'ятницю). А після вчинку Роналду впали до 55,24 долара.
Загалом вартість компанії обвалилася майже на чотири мільярди доларів – з 242 мільярдів доларів до 238 мільярдів доларів.
Падіння ціни на акції Coca-Cola після вчинку Роналду / Дані NYSE