Велика чистка у складі Ювентуса: хто покине команду після вильоту з Ліги чемпіонів
Туринський Ювентус переживає не найкращі часи. У "старій сеньйорі" хочуть кардинально змінити склад, щоб показувати вищі досягнення.
Джерело:твітер Фабріціо Романо
Кадрова чистка
Виліт з Ліги чемпіонів неабияк засмутив керівництво клубу, яке готове провести зміну поколінь у команді.
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У Ювентусі готові попрощатись із ветеранами клубу та дати шанс молодим футболістам. Швидше за все по завершенню сезону бутси на цвях повішає 36-річний центрбек Джорджо К'єлліні. Також нову команду буде шукати валлієць Аарон Ремзі, який проводить на найяскравіший період у своїй кар'єрі у Серії А.
Керівництво клубу налаштоване будувати нову команду навколо захисника Маттейса де Лігта, хавбека Вестона Маккені і форварда Федеріко К'єзи. Італієць останнім часом перетворився у одного з лідерів Ювентуса, забиваючи у вирішальних поєдинках. До слова, у зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів К'єза відзначився дублем.
- Зараз підопічні Андреа Пірло йдуть у чемпіонаті Італії третіми, у їх активі 52 пункти. Від лідера їх відділяються 10 очок. З ліги чемпіонів їх вибив Порту, який перевів матч-відповідь у додаткові тайми та за сумою двох поєдинків (4:4) пройшов туринський гранд.
- Тепер усі сили Ювентус кине на внутрішній чемпіонат та Кубок Італії, де у фіналі "стара сеньйора" зустрінеться з Аталантою, за яку виступають українці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко.
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