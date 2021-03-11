Туринський клуб не може продовжувати платити шалену зарплату Кріштіану Роналду. Ювентус готовий здійснити трансфер вже влітку 2021 року.

Майбутнє Роналду

Справи Кріштіану Роналду у Ювентусі не йдуть найкращим чином. "Стара синьйора" несподівано вилетіла з Ліги чемпіонів від Порту, а в чемпіонаті Італії вона вже відстає від лідера на 10 очок.

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Керівництво Ювентуса не хоче продовжувати витрачати шалені гроші на зарплату зіркового футболіста. Зараз португалець отримує у клубі 31 мільйон євро на рік. Сам гравець теж не має наміру залишитись в італійському гранді та хоче перейти у клуб, який не буде негативно впливати на його імідж.

За даними Transfermarkt, контракт Роналду з Ювентусом спливає вкінці червня 2022 року.

У Ювентусі готові продати Роналду, але наразі немає клубів, які зможуть платити футболісту таку величезну зарплату. Якщо жодних пропозицій по трансферу футболіста найближчим часом не буде, то Кріштіану покине команду вже влітку 2021 року.

У цьому сезоні Роналду зіграв у футболці Ювентуса 32 матчі, у яких наколотив 27 голів та 4 рази асистував партнерам по команді.

Раніше повідомлялось, що Інтер Маямі з США розробляє план купівлі 36-річного нападника. У клубі сподіваються, що Роналду буде мати бажання перебратись у заокеанський чемпіонат. Найбільше над цим трансфером працюватиме сам легендарний Девід Бекхем, який є одним із співвласників команди.