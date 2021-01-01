Зимовий трансфер Динамо опинився під загрозою зриву: несподівана причина
Ізраїльський футболіст Ліель Абада буцімто мав стати першим зимовим новачком київського Динамо. Про досягнення угоди заявляв батько футболіста Маккабі з Петах-Тікви. Та трансфер начебто опинився під загрозою зриву.
Як повідомляє видання One, переговори по трансферу Абади в Динамо зайшли в "глухий кут".
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Що сталося?
Нещодавно повідомлялося, що умови угоди вже узгоджені. Та на заваді трансферу став президент ізраїльського клубу Аві Лузон. Він начебто отримав інформацію про деталі контракту Абади в Динамо, які його не влаштували.
Лузон буцімто сильно любить 19-річного футболіста, тому не допустить, щоб той підписав контракт, який пропонує Динамо.
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Президент ізраїльського клубу запропонував свої правки і направив Динамо. Повідомляється, що сторони вели переговори, які не увінчалися успіхом для киян.
Наступний раунд переговорів перенесли на 5 січня. Повідомляється, що Лузон може накласти вето на трансфер Абади.
Залишається відкритим питання, скільки Маккабі отримає з подальшого трансферу Абади. Ізраїльтяни хотіли б отримати фіксовану суму.
Що відомо про Абаду?У сезоні-2020/2021 гравець провів 13 поєдинків за Маккабі. На його рахунку 4 голи і 3 асисти. Загалом у клубі зіграв 51 матч та забив 11 голів. За збірну Ізраїлю футболіст поки не дебютував.
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