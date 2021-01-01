Ізраїльський футболіст Ліель Абада буцімто мав стати першим зимовим новачком київського Динамо. Про досягнення угоди заявляв батько футболіста Маккабі з Петах-Тікви. Та трансфер начебто опинився під загрозою зриву.

Як повідомляє видання One, переговори по трансферу Абади в Динамо зайшли в "глухий кут".

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Що сталося?

Нещодавно повідомлялося, що умови угоди вже узгоджені. Та на заваді трансферу став президент ізраїльського клубу Аві Лузон. Він начебто отримав інформацію про деталі контракту Абади в Динамо, які його не влаштували.

Лузон буцімто сильно любить 19-річного футболіста, тому не допустить, щоб той підписав контракт, який пропонує Динамо.

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Президент ізраїльського клубу запропонував свої правки і направив Динамо. Повідомляється, що сторони вели переговори, які не увінчалися успіхом для киян.

Наступний раунд переговорів перенесли на 5 січня. Повідомляється, що Лузон може накласти вето на трансфер Абади.

Залишається відкритим питання, скільки Маккабі отримає з подальшого трансферу Абади. Ізраїльтяни хотіли б отримати фіксовану суму.