Вже найближчим часом Ліель Абада, який виступає за ізраїльський Маккабі Петах-Тіква, може підсилити склад Шахтаря або Динамо. Футболіста вважають одним із найбільш талановитих у складі команди.

Хороша гра 19-річного вінгера зацікавила грандів українського футболу. Про потенційний трансфер гравця повідомляє видання sport5.co.il. Цікаво, яку саме команду поповнить футболіст. Можливо, Ліель Абада буде грати в одному клубі з земляком Манором Соломоном у Шахтарі, чи це прохання наставника Динамо Мірчі Луческу.

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Підсилення для грандів

Із 2019-го року вінгер вважається найбільш талановитим гравцем у ізраїльській команді після трансферу Соломона у склад "гірників". Сам власник Маккабі також підтвердив продаж футболіста. Він заявив, що Абада підпише контракт з клубом Ліги Європи.

У скільки обійдеться трансфер? Ізраїльський клуб хоче виручити за продаж Абади близько 5 мільйонів євро. Також у домовленість входитиме майбутній відсоток від перепродажу вінгера.

До слова. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Ліеля Абади у 1,6 мільйона євро.

У Абади немає свого футбольного агента, тому його трансфером займається власник команди та колишній глава федерації футболу Ізраїлю Аві Лузон.

У цьому сезоні гравець провів у футболці Маккабі 13 поєдинків, у яких чотири рази засмучував воротарів суперників та ще тричі асистував партнерам по команді. Загалом у клубі зіграв у 51 матчі, забив 11 голів у всіх турнірах.

Абада грав у юнацьких командах багатьох вікових категорій, у головну команду Ізраїлю ще не викликався.

Хто такий Ліель Абада дивіться відео