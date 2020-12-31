Київське Динамо близьке до завершення контракту щодо трансферу 19-річного флангового півзахисника Маккабі з Петах-Тікви Ліеля Абади. Клуб планує підписати з гравцем довгостроковий контракт.

Батько футболіста вже підтвердив трансфер свого сина у чемпіонат України, а саме у Динамо. Перемовини вже майже на стадії завершення та незабаром гравця офіційно представлять у київському клубі. Зарплата 19-річного півзахисника є доволі невисокою серед гравців столичної команди, повідомляє Sports Walla.

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Деталі контракту

Ізраїльтянин прилетить у Києві вже у неділю, 3-го січня. Ймовірно, кияни узгодять довготривалий контракт з футболістом аж до 2026-го року. За цей час в Україні Абада заробить близько 2 мільйонів євро. Це орієнтовно 400 тисяч на рік.

Ліель вважається одним із найбільш талановитих гравців Маккабі, за його трансфер клуб хоче виручити близько 5 мільйонів. Наразі невідомо, чи саме на цій сумі зупинились сторони. Також в угоду входитиме майбутній відсоток від перепродажу вінгера.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Ліеля Абади у 1,6 мільйона євро.