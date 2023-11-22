"Команда показала свої великі яйця": Родріго Де Пауль про перемогу Аргентини над Бразилією

Збірна Аргентини обіграла Бразилію у виїзному матчі 6-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Півзахисник збірної Аргентини та мадридського Атлетіко Родріго Де Пауль прокоментував перемогу над Бразилією у матчі відбору до чемпіонату світу-2026.

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Футболіст пригадав бійку перед матчем, він наголосив, що це тільки розізлило команду.

"Ми дуже щасливі, адже знову увійшли в історію. Хотіли бути першими, хто здолає Бразилію на "Маракані", і з огляду на те, що сталося перед матчем, ми були ще більш злими. Ця команда знову показала свої великі яйця.

Мені прикро за те, що відбулося перед початком гри. Такі речі зовсім не допомагають південноамериканському футболу. Я вважаю, що вигравши чемпіонат світу ми підняли наш футбол на топ-рівень. У таких інцидентах завжди винні не гравці. Сьогодні я показав, що заради цієї збірної і цієї футболки я завжди віддам на поле все", – сказав він.

Бійка перед матчем