Полузащитник сборной Аргентины и мадридского Атлетико Родриго Де Пауль прокомментировал победу над Бразилией в матче отбора чемпионата мира-2026.

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Футболист вспомнил потасовку перед матчем, он подчеркнул, что это только разозлило команду.

"Мы очень счастливы, ведь снова вошли в историю. Хотели быть первыми, кто преодолеет Бразилию на "Маракане", и учитывая, что произошло перед матчем, мы были еще злее. Эта команда снова показала свои большие яйца.

Мне досадно за то, что произошло перед началом игры. Такие вещи совсем не помогают американскому футболу. Я считаю, что выиграв чемпионат мира, мы подняли наш футбол на топ-уровень. В таких инцидентах всегда виноваты не игроки. Сегодня я показал, что ради этой сборной и этой футболки я всегда отдам на поле все", – сказал он.

Драка перед матчем