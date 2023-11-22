Бразилія – Аргентина 0:1

Гол: Отаменді, 63.

У Південній Америці продовжується кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу-2026. Десять команд зони КОНМЕБОЛ грають у два кола, пише 24 канал.

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Традиційно фаворитом відбіркового турніру є збірна Бразилії, але цього разу "пентакампеоне" невдало стартували. Почавши з двох перемог, підопічні Дініза потрапили у кризу, не вигравши жоден із наступних трьох матчів.

Після нічиєї із Венесуелою бразильці програли Уругваю та Колумбії, а цієї ночі поступились вдома принциповому супернику Аргентині. Результат зустрічі визначив єдиний гол від Отаменді, який захисник головою забив після кутового в середині другого тайму.

Перемога дозволила чинним чемпіонам світу очолити турнірну таблицю відбору. А ось три поразки поспіль опустили Бразилію аж на шосту сходинку, до лідера аж вісім пунктів. Варто відзначити, що "селесао" мають чимало кадрових проблем.

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Збірна не може розраховувати на Неймара, Вінісіуса, Каземіро, Едерсона та Мілітао. Втім формат відбору дозволяє бразильцям відчути послаблення. На ЧС-2026 напряму потраплять 6 з 10-ти команд зони КОНМЕБОЛ, а сьома зіграє у Міжконтинентальному плей-офф.

Відеоогляд матчу Бразилія – Аргентина: