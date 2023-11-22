У Південній Америці пройшли матчі 6 туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У центральній зустрічі матчдея Бразилія приймала чемпіонів світу Аргентину, пише 24 канал.

До теми Мессі з Аргентиною на вершині: Бразилія програла третій матч поспіль у відборі на ЧС-2026

Матч на легендарній арені "Маракана" розпочався із затримкою. Справа у тому, що аргентинські фанати влаштували безлад на трибунах.

Вболівальники гостей виривали крісла та кидались ними у поліціянтів. Ті у відповідь жорстко і без розбору били їх палицями. Побачивши таку поведінку правоохоронців, Ліонель Мессі забрав команду з поля, через що зустріч змістили майже на півгодини.

Поліція, як і в фіналі Кубка Лібертадорес, знову заспокоювала людей палицями. Там були сім'ї футболістів. В цей момент ми думали про сім'ї, про людей, які там знаходилися. Ми хвилювалися більше через це, ніж через матч, який відійшов на другий план. Ми пішли до роздягальні, бо це був спосіб трохи заспокоїти ситуацію. Ми були знизу на полі та не могли нічого зробити, але бачили, як б'ють людей, відкидають їх назад. Це могло призвести до катастрофи. Коли все заспокоїлося, ми вирішили вийти до вболівальників, запитали як у них справи, а потім почали грати,

– заявив Мессі.

Відео заворушень на трибунах:

У підсумку "альбіселесте" здобули мінімальну виїзну перемогу завдяки голу Отаменді у другому таймі. Це вивело Аргентину у лідери турнірної таблиці.

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А ось бразильці поступились вже у третьому матчі поспіль і йдуть шостими. Однак формат відбору не виглядає жорстким для "селесао". На ЧС-2026 напряму потраплять 6 з 10-ти команд зони КОНМЕБОЛ, а сьома зіграє у Міжконтинентальному плей-офф.