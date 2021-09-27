Родрігес поводився неадекватно, – Суркіс розповів, чому Динамо вигнало легіонера
Джерело:"Великий футбол"
Жерсон Родрігес влітку покинув київське Динамо, переїхавши у Францію. У Динамо вперше розповіли про трансфер гравця збірної Люксембургу.
Суркіс: Родрігес говорив, що його не можна змінювати
Ігор Суркіс, президент Динамо, назвав причину відходу Родрігеса. За його словами, клуб відпустив Родрігеса, адже футболіст вважав, що повинен грати в кожному матчі.
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Родрігес дуже сильний футболіст, але він вважав, і говорив про це вголос, що повинен бути гравцем основного складу. І ні в якому разі його не можна змінювати, ні в якому разі він не повинен не грати певні ігри. Ще й поводився неадекватно,
– заявив Суркіс.
Президент Динамо додав, що немає незамінних футболістів і якість гри стоїть на першому місці.
"Тому ми віддали його в оренду з правом викупу, і немає, на сьогодні незамінних немає. Якість гри – перш за все", – резюмував Суркіс.
Родрігес покинув Динамо: головне
- Французький клуб Труа орендував Родрігеса в Динамо наприкінці літа. Орендна угода розрахована на один сезон.
- За даними ЗМІ, французький клуб зобов'язаний викупити контракт футболіста у Динамо приблизно за 4 мільйони євро.
- Також Труа буцімто заплатить киянам 1 мільйон євро за оренду гравця.