Результативний дебют Жерсона
Орендований у Динамо Жерсон Родрігес відзначився голом у матчі 5 туру французької Ліги 1. Труа Жерсона 12 вересня на виїзді зіграв проти Меца.
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26-річний футболіст збірної Люксембургу відкрив рахунок у матчі на 50 хвилині. Родрігес у штрафному відгукнувся на передачу Хав'єра Шавалеріна та ударом в дотик засмутив голкіпера Меца.
Родрігес у матчі проти Меца дебютував за Труа. Футболіст Динамо провів на полі 66 хвилин. Труа здобув перемогу з рахунком 2:0. Завдяки звитязі команда Жерсона покинула зону вильоту.
Мец – Труа відеоогляд матч
Родрігес перейшов з Динамо в Труа
- Труа орендував Родрігеса в Динамо наприкінці літа. Орендна угода розрахована на один сезон.
- Та, за даними ЗМІ, французький клуб зобов'язаний викупити контракт футболіста у Динамо приблизно за 4 мільйони євро.
- Також Труа буцімто заплатить киянам 1 мільйон євро за оренду гравця.