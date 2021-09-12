Результативний дебют Жерсона

Орендований у Динамо Жерсон Родрігес відзначився голом у матчі 5 туру французької Ліги 1. Труа Жерсона 12 вересня на виїзді зіграв проти Меца.

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26-річний футболіст збірної Люксембургу відкрив рахунок у матчі на 50 хвилині. Родрігес у штрафному відгукнувся на передачу Хав'єра Шавалеріна та ударом в дотик засмутив голкіпера Меца.

Родрігес у матчі проти Меца дебютував за Труа. Футболіст Динамо провів на полі 66 хвилин. Труа здобув перемогу з рахунком 2:0. Завдяки звитязі команда Жерсона покинула зону вильоту.

Мец – Труа відеоогляд матч

Родрігес перейшов з Динамо в Труа