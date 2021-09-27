Суркис: Родригес говорил, что его нельзя менять

Игорь Суркис, президент Динамо, назвал причину ухода Родригеса. По его словам, клуб отпустил Родригеса, ведь футболист считал, что должен играть в каждом матче.

Смотрите также Жерсон Родригес эффектно забил гол в дебютном матче в чемпионате Франции: видео

Родригес очень сильный футболист, но он считал и говорил об этом вслух, что должен быть игроком основного состава. И ни в коем случае его нельзя заменять, ни в коем случае он не должен не играть определенные игры. Еще и вел себя неадекватно,

– заявил Суркис.

Президент Динамо добавил, что нет незаменимых футболистов и качество игры стоит на первом месте.

"Поэтому мы отдали его в аренду с правом выкупа, и нет, сегодня незаменимых нет. Качество игры – прежде всего", – резюмировал Суркис.

Родригес покинул Динамо: главное