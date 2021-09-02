Динамо заробить до 5 мільйонів євро

Французький Труа орендував Родрігеса у Динамо на один сезон. Виявляється, що Динамо відправило Жерсона у платну оренду.

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Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що Труа заплатить Динамо за оренду Родрігеса 1 мільйон євро.

Також він заявив, що Динамо заробить до 4 мільйонів євро, адже французи зобов'язані викупити контракт Жерсона.

Динамо також залишило за собою право не продавати Родрігеса.

Співаковський повідомив, що Родрігес міг перейти в італійську Салернітану. Проте гравця збірної Люксембургу не влаштували фінансові деталі угоди.

Тоді президент Динамо Ігор Суркіс начебто вийшов на Труа й запропонував французам трансфер Жерсона.