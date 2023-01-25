Ювентус зацікавлений у співпраці з головним тренером Брайтона Роберто Де Дзербі. Також "стара синьйора" має ще декілька варіантів на посаду очільника клубу.

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Примарні надії Ювентуса

Якщо Алегрі покине Ювентус влітку, то Де Дзербі розглядається, як перша альтернатива чинному тренеру. Роберто уже мав досвід роботи у Серії А, оскільки італійський фахівець очолював Палермо, Беневенто та Сасуоло.

Та от на скільки реальним для Де Дзербі є зміна Брайтона на Ювентус залишається загадкою. Італієць формує англійський колектив під себе, судячи з того, що "чайки" ведуть перемовини з Шахтарем щодо Миколи Матвієнка. Тому навряд Де Дзербі готовий збудувати каркас команди у Англії та не спробує добитись з нею висот.

Ювентус розглядає також інших кандидатів на пост головного тренера. Серед них Антоніо Конте, який от-от залишить Тотенхем, та Зінедін Зідан, якого вже давно сватають у "стару синьйору".

Проблеми Ювентуса

Італійський колектив зазнав уже низку санкцій через свої махінації.