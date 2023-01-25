Ювентус заинтересован в сотрудничестве с главным тренером Брайтона Роберто Де Дзерби. Также "старая синьора" имеет еще несколько вариантов на должность руководителя клуба.

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Призрачные надежды Ювентуса

Если Аллегри покинет Ювентус летом, то Де Дзерби рассматривается как первая альтернатива действующему тренеру. У Роберто уже был опыт работы в Серии А, поскольку итальянский специалист возглавлял Палермо, Беневенто и Сасуоло.

Но вот насколько реально для Де Дзерби смена Брайтона на Ювентус остается загадкой. Итальянец формирует английский коллектив под себя, судя по тому, что "чайки" ведут переговоры с Шахтером по Николаю Матвиенко. Поэтому вряд ли Де Дзерби готов построить каркас команды в Англии и не попытается добиться с ней высот.

Ювентус рассматривает других кандидатов на пост главного тренера. Среди них Антонио Конте, который вот-вот покинет Тотенхэм, и Зинедин Зидан, которого уже давно сватают в "старую синьору".

Проблемы Ювентуса

Итальянский коллектив подвергся уже ряду санкций из-за своих махинации.