Лаціо – Мілан 4:0
Голи: Мілінкович-Савич, 4, Дзакканьї, 38, Луїс Альберто, 67 (пен), Феліпе Андерсон, 75.
В Італії завершився 19 тур Серії А, а з ним і перше коло. В останньому матчі туру між собою зійшлись претенденти на місця в Лізі чемпіонів – Лаціо та Мілан, пише 24 канал.
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Команда Мауріціо Саррі відставала від суперника на чотири очки, а також не могла розраховувати на свого головного бомбардира Чіро Іммобіле. У Мілана ж вилетів Тео Ернандес, тоді як до відсутності Ібрагімовича та Меньяна вже звикли.
Гра в одні ворота
Гра пройшла повністю за сценарієм Лаціо. Вже на четвертій хвилині господарі відкрили рахунок завдяки млявій грі суперника у своєму майданчику. Мілінкович-Савич без проблем добив м'яча у ворота після прострілу від Дзакканьї.
А перед перервою вже сам Маттія збільшив рахунок. Марушич забіг по флангу і отримав м'яч вже у майданчику Мілана. Його удар з гострого кута прийняла на себе стійка, але першим на добиванні був як раз Дзакканьї, який оформив вже восьмий гол в Серії А.
Мілан перехопив ініціативу по перерві, але до небезпечних ударів справу не доводив. Натомість римляни отримали право на пенальті в середині другого тайму. Після прострілу на Педро Калулу скосив іспанця у штрафній зоні і Луїс Альберто реалізував вирок.
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Боротьба за топ-четвірку загострюється
Жирну крапку на 75 хвилині поставив Феліпе Андерсон, який вдало скористався передачею від того ж таки Луїса Альберто. Перемога дозволила Лаціо наздогнати Інтер та Роми і обійти їх за додатковими показниками.
ВІдеоогляд матчу Лаціо – Мілан:
"Орли" тепер треті, всього в одному балі позаду від Мілана. Впевненим лідером Серії А залишається Наполі, яке після першого кола має аж 12 очок гандикапу перед найближчим переслідувачем.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Наполі
|16
|2
|1
|46-14
|50
|2
|Мілан
|11
|5
|3
|35-24
|38
|3
|Лаціо
|11
|4
|4
|35-15
|37
|4
|Інтер
|12
|1
|6
|38-25
|37
|5
|Рома
|11
|4
|4
|25-16
|37
|6
|Аталанта
|10
|5
|4
|37-23
|35
|7
|Удінезе
|7
|7
|5
|27-21
|28
|8
|Торіно
|7
|5
|7
|19-20
|26
|9
|Емполі
|6
|7
|6
|17-22
|25
|10
|Ювентус
|11
|5
|3
|30-15
|23*
|11
|Фіорентина
|6
|5
|8
|21-25
|23
|12
|Болонья
|6
|5
|8
|24-30
|23
|13
|Монца
|6
|4
|9
|23-28
|22
|14
|Лечче
|4
|8
|7
|18-22
|20
|15
|Спеція
|4
|6
|9
|17-30
|18
|16
|Салернітана
|4
|6
|9
|23-37
|18
|17
|Сассуоло
|4
|5
|10
|18-29
|17
|18
|Верона
|3
|3
|13
|17-31
|12
|19
|Сампдорія
|2
|3
|14
|8-32
|9
|20
|Кремонезе
|0
|8
|11
|14-33
|8
* – з Ювентуса було знято 15 очок за фінансові махінації