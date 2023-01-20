Туринський Ювентус проводить непоганий сезон в Серії А. Попри невдачі на старті турніру підопічні Массіміліано Аллегрі виграли 8 з 9-ти останніх матчів у чемпіонаті.

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Втім у команди з'явились нефутбольні проблеми. Як повідомляють італійські ЗМІ, федеральний суд покарав зняв з "бьянконері" 15 очок в Серії А цього сезону.

Причиною цьому стали фінансові махінації. Прокуратура вимагала зняти дев'ять балів за порушення правила приросту капіталу, але суд виявився більш жортским для "Старої синьйори". Також низку персональних санкцій отримали посадовці клубу.

Андреа Аньєллі та Мауріціо Аррівабене отримали заборону займатись футбольною діяльністю на 2 роки, Фабіо Паратічі – на 2,5 роки, Джанлука Керубіні – на 1 рік та 4 місяці. Також покараний і легенда клубу та спортивний директор Павел Недвед, який не зможе займатися футболом 8 місяців.

У клубі вже повідомили, що це рішення буде оскаржено. Якщо ж санкції залишаться в силі, то підопічні Аллегрі впадуть з третього на 10 місце у турнірній таблиці. Наразі туринці на 10 очок відстають від лідера Наполі, якому нещодавно розгромно програли (1:5).

Відеоогляд матчу Наполі – Ювентус:

До слова, у Лізі чемпіонів цього сезону Ювентус провалився. Команда програла 5 з 6-ти матчів у групі з ПСЖ, Бенфікою та Маккабі з Хайфи і посіла третю сходинку. Тепер же туринці будуть виступати в Лізі Європи, де їх суперником в 1/16 фіналу стане Нант.