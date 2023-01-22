З італійського гранда уже зняли 15 очок у Серії А за їхні махінації. Тепер Ювентус може наткнутись на ще одне серйозне покарання.

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УЄФА може відсторонити "стару синьйору" від єврокубків через неспортивну поведінку, яка пов'язана з махінаціями при виплаті зарплатні. Якщо факт подібних порушень буде доведено, то асоціація вивчить ситуацію з урахуванням нових фінансових показників клубу.

У 2021 році туринський колектив був оштрафований на 3 мільйона євро за порушення фінансового фейр-плею. Сума штрафу може збільшитись на 23 мільйона євро, якщо протягом трьох років буде доведено, що Ювентус утнув ще якісь фінансові порушення. Тоді їх і виключать з єврокубків мінімум на сезон.

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