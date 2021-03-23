Ризикує пропустити Євро-2020: у лідера збірної України рецидив травми

Опорник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко може не зіграти на чемпіонаті Європи. Давня травма знову почала турбувати футболіста.

Прикра травма Степаненка

Тарас Степаненко отримав травму коліна у матчі з Рухом у рамках 15 туру УПЛ. Після медичного обстеження стало відомо, що на опорника чекає довге відновлення перед поверненням на футбольне поле.

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Пошкодження у поєдинку з львівським клубом спровокувало рецидив старої травми меніска у Тараса. Півзахисник ризикує пропустити чемпіонат Європи-2020. Першість відбуватиметься з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Степаненко вже не зумів допомогти команді у Лізі Європи проти Роми, де "гірники" за сумою двох матчів поступились "вовкам" та вилетіли з єврокубків.

У цьому сезоні Степаненко встиг зіграти у футболці Шахтаря 18 поєдинків, у яких відзначився одним асистом.

Раніше Даріо Срна заявляв, що травма лідера середньої ланки команди не є настільки серйозною, Тарас йде на поправку, а Луїш Фонсека не форсує подій та не хоче ризикувати здоров'ям одного зі своїх стабільних гравців основи. Востаннє Тарас виходив на поле якраз у матчі проти клубу зі Львова, було це 21 лютого. До слова, той матч завершився перемогою донеччан 2:0.