У неділю, 21 березня, у матчі УПЛ трапилася сенсація. Шахтар на стадіоні "Металіст" у Харкові сенсаційно програв одному з аутсайдерів УПЛ – ФК Львів.

Львів – Шахтар 3:2

Голи: Тавареш, 24, Нич, 48, Шина, 73 (пен.) – Соломон, 31, 56

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На 8-й хвилині Мораєс дивом не забив у порожні ворота. Подача з кутового на правому фланзі була на ближній штанзі продовжена Кривцовим над Костиком, після чого Мораес дивом не потрапив у ствір.

Львів одразу відповів – блискучий сейв від Трубіна при виході Нича практично один на один в правому фланзі атаки.

Номінальні господарі поля у Харкові несподівано відкрили рахунок у зустрічі на 24-й хвилині. Шина відібрав м'яч у Антоніо в правому фланзі атаки Львова, пробіг з ним до штрафного, після чого прострілив під розстріл для Тавареша.

Втім, перевага львів'ян протрималася недовго і через 7 хвилин Шахтар зрівняв рахунок. Марлос передачею в лівий фланг чужої штрафної знайшов Соломона, який тут же закрутив м'яч у дальню дев'ятку.

За мить Шахтар і зовіс міг виходити вперед, але був зафіксований офсайд. Мораєс забив, після скидки головою від Кривцова, при подачі з глибокого штрафного, але трохи заліз за невидиму лінію.

Львів – Шахтар відеоогляд першого тайму

Після перерви Львів знову створив сенсацію і вийшов уперед. Додо втратив м'яч у правому фланзі оборони, після чого Чиряк запустив у ривок Нича, форвард розгойдав Вітао, після чого пробив під Трубіним.

Відео голу Нича

Шахтар вдруге відновив паритет у матчі на 56-й хвилині. Соломон у лівому фланзі прийняв м'яч у чужій штрафній, похитав Шину в сторону своїх воріт, після чого пробив під ближню штангу.

Відео другого голу Соломона

На 72-й хвилині Львів заробив пенальті у власні ворота. Шина втік під передачу на хід в правий фланг штрафної від Матвієнка, після чого був збитий Трубіним. Сам же Шина реалізував 11-метровий удар.

Всі намагання Шахтаря вирвати бодай нічию до кінця матчу виявилися провальними.