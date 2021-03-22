Донецький Шахтар 21 березня зіграв поєдинок проти Львова у 19 турі УПЛ. "Гірники" несподівано поступились аутсайдеру сезону.

Стимул зі сторони суперників Шахтаря

Автор другого голу Львова Назарій Нич розповів, чи були стимуляції зі сторони суперників Шахтаря перед матчем. Нич отримав передачу поблизу власного штрафного, обхитрив суперників та вивів Львів вперед у рахунку.

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Львів'яни задоволені, що вдалось вирвати три очки у матчі з чемпіоном. Перемога дозволила львівському клубу покращити свої позиції та вибратись з підвалин таблиці.

За його словами, футболістів не потрібно було додатково мотивувати. Швидше за все донеччани недооцінили силу львівського клубу, який майже в основному складі вийшов на поле. Перед такими матчами зазвичай кажуть, що суперники українських грандів фінансово мотивують команду, якій вдасться відібрати очки у принципових конкурентів.

Чи була стимуляція з боку конкурентів Шахтаря? Не знаю. У нашій ситуації важливо самим знаходити вихід із ситуації,

– сказав Нич.