У неділю, 21 лютого, Шахтар на власному полі переміг Рух у 15 турі УПЛ. Матч закінчився з рахунком 2:0.

Шахтар – Рух 2:0

Голи: Тете, 9, Майкон, 60 (пен.)

Вилучення: Бандура, 90+6 (Рух)

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Шахтар впевнено відкрив рахунок у матчі вже на 9-й хвилині. Тете був виведений на побачення з Бандурою передачею Марлоса з центральної зони на хід в правий фланг штрафної. Ефектний замах, і удар в порожні ворота.

Відео голу Тете

У другому таймі після перегляду VAR рефері помітив протиправну гру Карасюка проти Вітао в своїй штрафній і призначив пенальті. Майкон реалізував пенальті точно в правий нижній кут.

Відео голу Майкона

Наприкінці матчу Бандура і Корнієнко зіткнулися за межами штрафного Руху. Після перегляду VAR рефері показав Бандурі червону картку.

У підсумку, Шахтар здобув першу перемогу в УПЛ у 2021 році та тимчасово очолив турнірну табоицю. Рух з 10 очками йде на 13 місці.

Шахтар – Рух відеоогляд