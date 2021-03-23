Опорник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко может не сыграть на чемпионате Европы. Давняя травма вновь начала беспокоить футболиста.

Досадная травма Степаненко

Тарас Степаненко получил травму колена в матче с Рухом в рамках 15 тура УПЛ. После медицинского обследования стало известно, что опорника ждет долгое восстановление перед возвращением на футбольное поле.

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Повреждение в поединке с львовским клубом спровоцировало рецидив старой травмы мениска у Тараса. Полузащитник рискует пропустить чемпионат Европы-2020. Первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Степаненко уже не сумел помочь команде в Лиге Европы против Ромы, где "горняки" по сумме двух матчей уступили "волкам" и вылетели из еврокубков.

В этом сезоне Степаненко успел сыграть в футболке Шахтера 18 поединков, в которых отметился одним ассистом.

Ранее Дарио Срна заявлял, что травма лидера среднего звена команды не является столь серьезной, Тарас идет на поправку, а Луиш Фонсека не форсирует событий и не хочет рисковать здоровьем одного из своих стабильных игроков основы. Последний раз Тарас выходил на поле как раз в матче против клуба из Львова, было это 21 февраля. К слову, тот матч завершился победой дончан 2:0.