Непереможний Мейвезер повертається?: американець заінтригував вболівальників
Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) має намір відновити професійну кар'єру. Повернення може відбутись вже 2020 року.
Ексчемпіон світу в п'яти дивізіонах Флойд Мейвезер виклав пост у своєму Instagram. Він повідомив, що вже цього року може провести поєдинок в Токіо в рамках промоції Rizin.
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Плани боксера
Незабаром збираюся сісти на свій літак і полетіти в Токіо, щоб зустрітися з моїми партнерами та обговорити дещо на 2020 рік,
– написав Мейвезер.
- Непереможний американський боксер-професіонал Флойд Мейвезер ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.
- Нагадаємо, що Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.
- Він провів останній бій 31 грудня 2019 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.
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