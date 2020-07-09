Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) має намір відновити професійну кар'єру. Повернення може відбутись вже 2020 року.

Ексчемпіон світу в п'яти дивізіонах Флойд Мейвезер виклав пост у своєму Instagram. Він повідомив, що вже цього року може провести поєдинок в Токіо в рамках промоції Rizin.

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Плани боксера

Незабаром збираюся сісти на свій літак і полетіти в Токіо, щоб зустрітися з моїми партнерами та обговорити дещо на 2020 рік,

– написав Мейвезер.