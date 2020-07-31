МакГрегор повертається? Конор прийняв виклик
Не встиг Конор МакГрегор насолодитися життям за межами октагону, як готується до повернення. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець МакГрегор натякнув на повернення у MMA.
У своєму офіційному твіттері МакГрегор залишив коротке повідомлення. Ірландець написав, що приймає, ймовірно, виклик.
До речі: Непереможний Мейвезер розповів, чи проведе реванш проти МакГрегора
"Я приймаю", – написав ірландець у твіттері.
Хто може стати суперником Конора
Останнім часом Конора активно викликав на бій шведський боєць російського походження Хамзат Чимаев. Він говорив, що у 2018-му навіть прилітав до Ірландії, щоб побити Макгрегор за образи Хабіба Нурмагомедова.
Воднчас Алі Абдель-Азіз, менеджер Хабіба, заявляв, що Конору потрібно перемогти Ісламу Махачева. Тільки після цього Хабіб погодиться на реванш з МакГрегором.
Також про готовність побитися з Конором заявив Тоні Фергюсон.
Чи повернеться МакГрегор?
Конор на початку червня втретє оголосив про завершення кар'єри бійця. Раніше він оголошував про це у 2016 та 2019 роках.
Попередній бій Конор провів у січні 2020 року. МакГрегор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне.
Поєдинок тривав лише 40 секунд. Гонорар ірландця за поєдинок склав 78 мільйонів доларів.