Не встиг Конор МакГрегор насолодитися життям за межами октагону, як готується до повернення. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець МакГрегор натякнув на повернення у MMA.

У своєму офіційному твіттері МакГрегор залишив коротке повідомлення. Ірландець написав, що приймає, ймовірно, виклик.

До речі: Непереможний Мейвезер розповів, чи проведе реванш проти МакГрегора

"Я приймаю", – написав ірландець у твіттері.

I accept! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 30, 2020

Хто може стати суперником Конора

Останнім часом Конора активно викликав на бій шведський боєць російського походження Хамзат Чимаев. Він говорив, що у 2018-му навіть прилітав до Ірландії, щоб побити Макгрегор за образи Хабіба Нурмагомедова.

Воднчас Алі Абдель-Азіз, менеджер Хабіба, заявляв, що Конору потрібно перемогти Ісламу Махачева. Тільки після цього Хабіб погодиться на реванш з МакГрегором.

Також про готовність побитися з Конором заявив Тоні Фергюсон.

Чи повернеться МакГрегор?

Конор на початку червня втретє оголосив про завершення кар'єри бійця. Раніше він оголошував про це у 2016 та 2019 роках.

Попередній бій Конор провів у січні 2020 року. МакГрегор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне.

Поєдинок тривав лише 40 секунд. Гонорар ірландця за поєдинок склав 78 мільйонів доларів.