Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландець Конор МакГрегор точно не повернеться в октагон у 2020 році. Президент UFC Дейна Вайт заявив, що поєдинків за участь ірландця немає у графіку до кінця цього року.

Глава UFC Дейна Вайт розповів, що Конор не буде проводити поєдинки у цьому році, повідомляє bjpenn.com.

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2020 рік без поєдинків МакГрегора

За його словами, ірландець повісив рукавиці на цвях. Графік сутичок у UFC вже розпланований до листопада, тому у нього немає зустрічей Конора.

Зараз йому складно відповісти, чи буде битись МакГрегор у 2021 році, поки вони не планують його боїв у наступному році.

Вайт максимально сконцентрований на запланованих поєдинках.

Конор на пенсії. Чи пішов він назавжди? Більшість так не думають. Бій МакГрегор – Пакьяо? Що за нісенітниця,

– заявив Вайт.

Раніше повідомлялось, що Конор натякнув на повернення у MMA. У своєму офіційному твіттері МакГрегор залишив коротке повідомлення. Ірландець написав, що приймає, ймовірно, виклик.

Чи повернеться МакГрегор?

На початку червня Конор втретє оголосив про завершення кар'єри бійця. Раніше він оголошував про це у 2016 та 2019 роках.

Попередній бій Конор провів у січні 2020 року. МакГрегор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне.

Поєдинок тривав лише 40 секунд. Гонорар ірландця за поєдинок склав 78 мільйонів доларів.

Кар'єра Конора МакГрегора