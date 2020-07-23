Американський боксер Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) сказав, що не буде битись за правилами ММА. Також американець відповів про бій із МакГрегором.

Мейвезер-молодший, який планує повернення на ринг, заявив, що не збирається битися за правилами ММА. Про це повідомило видання Forbes.

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Реванш проти МакГрегора

За його словами, у нього є невелика перевага домашніх трибун. Він пишається тим, що зараз у нього ідеальний послужний список і не хоче зіпсувати його.

Також Флойд обговорив можливе проведення реваншу з Конором МакГрегором. Він переміг зірку UFC достроково в 2017 році.

Він підкреслив, що зараз насолоджується своєю пенсією. Але нікому не відомо, як все складеться далі. Мейвезер чекає гідної пропозиції щодо поєдинку.

Це як азартні ігри, вірно? Потрібно вичавити сік, попри те, хто твій суперник,

– сказав Мейвезер-молодший.

Додамо, що втретє оголосив про закінчення кар'єри. Раніше він оголошував про це в 2016 та 2019 роках.

Непереможний американський боксер-професіонал Флойд Мейвезер ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.

Мейвезер завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог в 50 боях. Зараз Флойд є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.

Він провів останній бій 31 грудня 2019 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.

Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 КО) проведе виставковий бій проти 40-річного Такаші Учіями.

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