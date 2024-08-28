Кубок України-2024/2025: результати жеребкування 1/8 фіналу
28 серпня 2024, 10:34Читать новость на русском
У середу, 28 серпня, у Будинку футболу у Києві відбувається жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону-2024/2025. Старт події о 12:00 (за київським часом).
Участь у жеребкування стадії 1/8 фіналу візьмуть 16 клубів. Це будуть 8 переможців третього попереднього раунду та стільки ж команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону-2023/2024, інформує 24 Канал.
До теми Прохід Зорі та Карпат, а також сенсаційний виліт Інгульця: результати 1/16 фіналу Кубка України
Пари 1/8 фіналу Кубка України
- Переможці 1/16 фіналу: Буковина (Чернівці), Верес (Рівне), Вікторія (Суми), Карпати (Львів), Оболонь (Київ), ЮКСА (Тарасівка), Зоря (Луганськ), Пробій (Городенка).
- Найкращі клуби УПЛ: Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Кривбас (Кривий Ріг), Полісся (Житомир), Рух (Львів), ЛНЗ (Черкаси), Олександрія, Ворскла (Полтава).
Зверніть увагу! Базова дата проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України – 30 жовтня.
Пряма трансляція церемонії жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Фінал Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення визначиться пізніше.