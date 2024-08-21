Всього ж на цій стадії зіграють 16 клубів. Що цікаво, два з них не мають професійного статусу, пише 24 Канал.

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Олімпія Савинці – Зоря 1:4

Голи: Ковтун, 50 – Ндур, 25, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцик, 90+1

У першому матчі аматорська Олімпія Савинці вдома приймала луганську Зорю. У цьому поєдинку був явний фаворит, який врешті-решт і здобув комфортну перемогу.

Гості в середині першого тайму забили два голи протягом трьох хвилин, після чого контролювали гру. На початку другої половини зустрічі господарі відіграли один м'яч, проте вже за шість хвилин Горбач забив третій гол луганців, а Яцик у компенсований час поставив крапку в матчі.

Тож Зоря стала першим учасником 1/8 фіналу Кубка України.