Участь у жеребкування стадії 1/8 фіналу візьмуть 16 клубів. Це будуть 8 переможців третього попереднього раунду та стільки ж команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону-2023/2024, інформує 24 Канал.

До теми Прохід Зорі та Карпат, а також сенсаційний виліт Інгульця: результати 1/16 фіналу Кубка України

Пари 1/8 фіналу Кубка України

Переможці 1/16 фіналу: Буковина (Чернівці), Верес (Рівне), Вікторія (Суми), Карпати (Львів), Оболонь (Київ), ЮКСА (Тарасівка), Зоря (Луганськ), Пробій (Городенка).

Буковина (Чернівці), Верес (Рівне), Вікторія (Суми), Карпати (Львів), Оболонь (Київ), ЮКСА (Тарасівка), Зоря (Луганськ), Пробій (Городенка). Найкращі клуби УПЛ: Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Кривбас (Кривий Ріг), Полісся (Житомир), Рух (Львів), ЛНЗ (Черкаси), Олександрія, Ворскла (Полтава).

Зверніть увагу! Базова дата проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України – 30 жовтня.

Пряма трансляція церемонії жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Фінал Кубка України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення визначиться пізніше.