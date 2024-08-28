Участие в жеребьевке стадии 1/8 финала примут 16 клубов. Это будут 8 победителей третьего предварительного раунда и столько же команд УПЛ с самым высоким рейтингом по результатам прошлого сезона-2023/2024, информирует 24 Канал.

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Пары 1/8 финала Кубка Украины

Победители 1/16 финала: Буковина (Черновцы), Верес (Ровно), Виктория (Сумы), Карпаты (Львов), Оболонь (Киев), ЮКСА (Тарасовка), Заря (Луганск), Пробий (Городенка).

Буковина (Черновцы), Верес (Ровно), Виктория (Сумы), Карпаты (Львов), Оболонь (Киев), ЮКСА (Тарасовка), Заря (Луганск), Пробий (Городенка). Лучшие клубы УПЛ: Шахтер (Донецк), Динамо (Киев), Кривбасс (Кривой Рог), Полесье (Житомир), Рух (Львов), ЛНЗ (Черкассы), Александрия, Ворскла (Полтава).

Обратите внимание! Базовая дата проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины – 30 октября.

Прямая трансляция церемонии жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения определится позже.