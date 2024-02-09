Трубін став на крок ближче до трофея: Бенфіка вийшла у півфінал Кубка Португалії – відеоогляд

У четвер, 8 лютого, відбулися поєдинки 1/4 фіналу Кубка Португалії. В одному з них Бенфіка на виїзді зустрічалася з Візелою.

У 22-му матчі поспіль у стартовому складі "орлів" на поле вийшов українець Анатолій Трубін. Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:2, пише 24 Канал.

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Непроста перемога "орлів"

Перший гол у матчі на 34-й хвилині забив бразильський форвард Артур Кабрал. У середині другого тайму він відзначився також асистом на півзахисника Жоау Маріу, який подвоїв рахунок.

Проте здобути комфортну перемогу гостям не вдалося. На 69-й хвилині сербський нападник Візели Сава Петров вдало зреагував на простріл від Діогу Насіменту та не дозволив Анатолію Трубіну провести черговий матч "на нуль".

Бенфіка все ж таки утримала переможний рахунок, хоча на останніх секундах зустрічі Візела пішла в останній штурм, але український воротар був на місці та відвів загрозу після небезпечної подачі у штрафний майданчик своєї команди.

Всього протягом поєдинку Анатолій Трубін здійснив два сейви, виконав 11 з 16 точних передач, а також виконав два виноси м'яча.

Дивіться відеоогляд матчу Візела – Бенфіка

У півфіналі Бенфіка зіграє в дербі проти Спортінга. За регламентом турніру, у цьому раунді команди проведуть 2 матчі. Перший відбудеться на полі "левів" наприкінці лютого, точна дата наразі не визначена.

. Анатолій Трубін зіграв за "орлів" 28 поєдинків у всіх турнірах. Український воротар пропустив 23 голи й 11 разів залишав свої ворота "сухими". Наступний матч Бенфіка зіграє 11 лютого в чемпіонаті Португалії проти Гімарайнша (5-те місце) на виїзді. Стартовий свисток пролунає о 22:30.