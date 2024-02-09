В 22-м матче подряд в стартовом составе "орлов" на поле вышел украинец Анатолий Трубин. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:2, пишет 24 Канал.
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Непростая победа "орлов"
Первый гол в матче на 34-й минуте забил бразильский форвард Артур Кабрал. В середине второго тайма он отметился также ассистом на полузащитника Жоау Мариу, который удвоил счет.
Однако добыть комфортную победу гостям не удалось. На 69-й минуте сербский нападающий Визелы Сава Петров удачно среагировал на прострел от Диогу Насименту и не позволил Анатолию Трубину провести очередной матч "на ноль".
Бенфика все же удержала победный счет, хотя на последних секундах встречи Визела пошла в последний штурм, но украинский вратарь был на месте и отвел угрозу после опасной подачи в штрафную площадь своей команды.
Всего в течение поединка Анатолий Трубин совершил два сейва, выполнил 11 из 16 точных передач, а также выполнил два выноса мяча.
Смотрите видеообзор матча Визела – Бенфика
В полуфинале Бенфика сыграет в дерби против Спортинга. По регламенту турнира, в этом раунде команды проведут 2 матча. Первый состоится на поле "львов" в конце февраля, точная дата пока не определена.