В 22-м матче подряд в стартовом составе "орлов" на поле вышел украинец Анатолий Трубин. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:2, пишет 24 Канал.

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Непростая победа "орлов"

Первый гол в матче на 34-й минуте забил бразильский форвард Артур Кабрал. В середине второго тайма он отметился также ассистом на полузащитника Жоау Мариу, который удвоил счет.

Однако добыть комфортную победу гостям не удалось. На 69-й минуте сербский нападающий Визелы Сава Петров удачно среагировал на прострел от Диогу Насименту и не позволил Анатолию Трубину провести очередной матч "на ноль".

Бенфика все же удержала победный счет, хотя на последних секундах встречи Визела пошла в последний штурм, но украинский вратарь был на месте и отвел угрозу после опасной подачи в штрафную площадь своей команды.

Всего в течение поединка Анатолий Трубин совершил два сейва, выполнил 11 из 16 точных передач, а также выполнил два выноса мяча.

Смотрите видеообзор матча Визела – Бенфика

В полуфинале Бенфика сыграет в дерби против Спортинга. По регламенту турнира, в этом раунде команды проведут 2 матча. Первый состоится на поле "львов" в конце февраля, точная дата пока не определена.

Справка. Анатолий Трубин сыграл за "орлов" 28 поединков во всех турнирах. Украинский вратарь пропустил 23 гола и 11 раз оставлял свои ворота "сухими". Следующий матч Бенфика сыграет 11 февраля в чемпионате Португалии против Гимарайнша (5-е место) на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30.