У четвер, 8 лютого, у штаб-квартирі УЄФА відбулася процедура жеребкування Ліги націй сезону-2023/24. Команда Сергія Реброва дізналася своїх суперників, з якими боротиметься за підвищення в класі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "У плей-оф буде непросто": тренер Боснії та Герцеговини оцінив шанси у битві з Україною

Збірна України була сіяною з другого кошика дивізіону В, а тому уникла зустрічей з Фінляндією, Ісландією та Норвегією. Відповідно "синьо-жовті" отримали суперників з першого, третього та четвертого кошиків дивізіону.

Суперники України у дивізіоні B

Чехія

Албанія

Грузія

Турнір буде розіграний за класичною схемою: по два матчі з кожним суперником (дома та на виїзді). Переможець групи підвищиться до дивізіону А, а невдаха понизиться до дивізіону С. Команди, які займуть другі місця, теж отримають шанс потрапити до вищого дивізіону через поєдинки плей-оф з третіми місцями дивізіону А. Натомість треті місця дивізіону В будуть відстоювати свою прописку у матчах з другими командами дивізіону С.

До уваги. У минулому розіграші Ліги націй збірна України посіла друге місце в групі 1 дивізіону В, поступившись лідерством команді Шотландії. "Синьо-жовті" випередили збірні Ірландії та Вірменії.