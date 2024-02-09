У 22-му матчі поспіль у стартовому складі "орлів" на поле вийшов українець Анатолій Трубін. Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:2, пише 24 Канал.
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Непроста перемога "орлів"
Перший гол у матчі на 34-й хвилині забив бразильський форвард Артур Кабрал. У середині другого тайму він відзначився також асистом на півзахисника Жоау Маріу, який подвоїв рахунок.
Проте здобути комфортну перемогу гостям не вдалося. На 69-й хвилині сербський нападник Візели Сава Петров вдало зреагував на простріл від Діогу Насіменту та не дозволив Анатолію Трубіну провести черговий матч "на нуль".
Бенфіка все ж таки утримала переможний рахунок, хоча на останніх секундах зустрічі Візела пішла в останній штурм, але український воротар був на місці та відвів загрозу після небезпечної подачі у штрафний майданчик своєї команди.
Всього протягом поєдинку Анатолій Трубін здійснив два сейви, виконав 11 з 16 точних передач, а також виконав два виноси м'яча.
Дивіться відеоогляд матчу Візела – Бенфіка
У півфіналі Бенфіка зіграє в дербі проти Спортінга. За регламентом турніру, у цьому раунді команди проведуть 2 матчі. Перший відбудеться на полі "левів" наприкінці лютого, точна дата наразі не визначена.