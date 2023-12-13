Володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик зберіг за собою третій рядок рейтингу. Свій останній поєдинок українець провів 26 серпня проти Даніеля Дюбуа.
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Очолює рейтинг колишній абсолютний чемпіон у напівсередній вазі та 1-й напівсередній вазі Теренс Кроуфорд. На другому місці чемпіон WBC і WBO у другій найлегшій вазі Наоя Інуе. Замикає трійку Олександр Усик.
Кривдник Василя Ломаченка Девін Хейні піднявся з сьомого на шосте місце. Нещодавно американець переконливо переміг Реджиса Прогрейса у новій для себе ваговій категорії.
Замикає чільну десятку майбутній суперник Олександра Усика Тайсон Ф'юрі. У 2023 році "Циганський король" провів один виставковий бій проти зірки ММА Френсіса Нганну, в якому ледь не зазнав поразки.
Топ-10 рейтингу P4P від ESPN
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Іноуе
- Олександр Усик
- Сауль Альварес
- Дмітрій Бівол
- Девін Хейні
- Артур Бетербієв
- Джервонта Девіс
- Шакур Стівенсон
- Тайсон Ф'юрі
Нагадаємо, що бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 17 лютого 2024 року. Переможець двобою стане абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.
Цікаво, що останнім часом з табору британського боксера частіше лунають слова поваги до українця. Батько "Жадібного пуза" навіть побажав удачі Усику.