Володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик зберіг за собою третій рядок рейтингу. Свій останній поєдинок українець провів 26 серпня проти Даніеля Дюбуа.

Читайте також "Він найдосконаліший боєць у надважкій вазі": ексчемпіон зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Очолює рейтинг колишній абсолютний чемпіон у напівсередній вазі та 1-й напівсередній вазі Теренс Кроуфорд. На другому місці чемпіон WBC і WBO у другій найлегшій вазі Наоя Інуе. Замикає трійку Олександр Усик.

Кривдник Василя Ломаченка Девін Хейні піднявся з сьомого на шосте місце. Нещодавно американець переконливо переміг Реджиса Прогрейса у новій для себе ваговій категорії.

Замикає чільну десятку майбутній суперник Олександра Усика Тайсон Ф'юрі. У 2023 році "Циганський король" провів один виставковий бій проти зірки ММА Френсіса Нганну, в якому ледь не зазнав поразки.

Топ-10 рейтингу P4P від ESPN

Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Олександр Усик Сауль Альварес Дмітрій Бівол Девін Хейні Артур Бетербієв Джервонта Девіс Шакур Стівенсон Тайсон Ф'юрі

Нагадаємо, що бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 17 лютого 2024 року. Переможець двобою стане абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Цікаво, що останнім часом з табору британського боксера частіше лунають слова поваги до українця. Батько "Жадібного пуза" навіть побажав удачі Усику.