Поєдинок відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії. Уся боксерська спільнота з нетерпінням очікує на цю дату та робить свої прогнози щодо переможця.

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Гроувз: вважаю Усика фаворитом

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувз не є виключенням. Він поділився думками про майбутній бій та назвав якості, завдяки яким, на його думку, українець має перемогти.

Усик – кращий боєць. Він у дійсно хорошій формі, можливо, частково тому я віддаю йому перевагу. Але я дуже високо оцінюю Усика. Я думаю, що він дуже розумний. Він найдосконаліший боєць у надважкій вазі. Усик у якомусь сенсі вінтажний боєць у плані його боксерського IQ, знання рингу, вміння маніпулювати своїми суперниками.

Я просто величезний фанат Усика. У бою з Ф’юрі йому доведеться мати справу з великим зростом, розмахом рук, габаритами та вагою, але я думаю, що він може впоратися з цим. Все одно вважаю Усика фаворитом.

Безумовно, після бою з Нганну Ф’юрі необхідно повністю змінитись, тому що йому не можна виходити з такою енергією проти Усика. Але, можливо, це ідеальний момент для нього, щоб спуститися на землю, внести зміни, пристосуватися та зробити бій набагато конкурентнішим", – заявив Гроувз.

Зазначимо, що переможцю майбутнього бою за абсолют напередодні вже кинув виклик Деонтей Вайлдер. Він свій наступний поєдинок проведе 23 грудня 2023 року проти Джозефа Паркера, після чого хоче позмагатися за статус чемпіона світу.

Довідка. Деонтей Вайлдер – єдиний боксер, який зміг не програти Тайсону Ф'юрі. На рахунку британця 35 поєдинків, з яких тільки 1 нічия. Усик на професійному рівні провів 21 бій – усі перемоги.