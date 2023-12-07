Довгоочікуваний бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 17 грудня 2024 року. Переможець двобою впише своє ім'я в історію боксу, ставши першим абсолютним чемпіоном в епоху чотирьох поясів.

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Ф'юрі-старший засумнівався в перемозі сина

Проте наразі Джон Ф'юрі не впевнений, що його син зможе перемогти Усика. Лише той боксер, хто найкраще підготується, стане тріумфатором мегафайту.

"Я скажу це першим: той, хто побудує найкращий тренувальний табір і виконає свою роботу, той і переможе. Якщо Усик підготується до кращого Тайсона, працюватиме щосили і зробить усе правильно, то перемога буде за ним. Усе залежить тільки від хлопців, чого вони хочуть насправді.

Тайсон знає, що йому потрібен розворот на 180 градусів. Якщо він не готовий зробити це, то можу тільки побажати удачі Усику. Йому потрібно все змінити. Усе робити по-іншому, наростити тверду мускулатуру, докласти зусиль, попрацювати над характером. Якщо він зробить це все, то тоді в Усика будуть проблеми. У такому разі він не зустрінеться з тим Ф'юрі, якого всі бачили в останньому бою", – сказав Ф'юрі-старший.