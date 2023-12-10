Американець Девін Хейні здобув титул чемпіона світу в суперлегкій вазі за версією WBC, пише 24 Канал. Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі виграв бій у володаря пояса Реджиса Прогрейса.

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Хейні – Реджис: 120−107, 120−107, 120−107

Нагадаємо, що Хейні, перемігши в травні за очками українця Василя Ломаченка, потім залишив усі свої 4 пояси у легкій вазі та піднявся у вазі. І тепер виграв титул у другій для себе ваговій категорії.

З першого раунду боксери виявляли особливу обережність, намагаючись відкрити слабкі моменти у суперника.

Вже на третьому раунді Девін наніс потужний удар, в результаті чого Реджис опинився в нокдауні. Хейні стратегічно вирішив не намагатися добити суперника, уникнувши можливого контратаки.

Девін вдосконалено контролював відстань, заважаючи Прогрейсу наблизитися і завдавати удару. З іншого боку, Хейні вміло використовував моменти для влучних атак протягом усього поєдинку.

У фінальних раундах Прогрейс намагався здійснювати більше агресивних дій, проте це не призвело до успіху, оскільки Хейні майстерно захищався та ухилявся від ударів.

За підсумками 12 раундів троє суддів дружно віддали всі раунди на користь Хейні: 120–107, 120–107, 120–107.

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