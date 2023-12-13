Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик сохранил за собой третью строчку рейтинга. Свой последний поединок украинец провел 26 августа против Даниэля Дюбуа.

Читайте также "Он самый совершенный боец в тяжелом весе": эксчемпион сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Возглавляет рейтинг бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе и 1-м полусреднем весе Теренс Кроуфорд. На втором месте чемпион WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иннуэ. Замыкает тройку Александр Усик.

Обидчик Василия Ломаченко Девин Хейни поднялся с седьмого на шестое место. Недавно американец убедительно победил Реджиса Прогрейса в новой для себя весовой категории.

Замыкает десятку будущий соперник Александра Усика Тайсон Фьюри. В 2023 году "Цыганский король" провел один выставочный бой против звезды ММА Фрэнсиса Нганну, в котором едва не потерпел поражение.

Топ-10 рейтинга P4P от ESPN

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Сауль Альварес Дмитрий Бивол Девин Хейни Артур Бетербиев Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон Тайсон Фьюри

Напомним, что бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Интересно, что в последнее время из лагеря британского боксера чаще раздаются слова уважения украинцу. Отец "Жадного пуза" даже пожелал удачи Усику.