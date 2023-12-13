Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик сохранил за собой третью строчку рейтинга. Свой последний поединок украинец провел 26 августа против Даниэля Дюбуа.
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Возглавляет рейтинг бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе и 1-м полусреднем весе Теренс Кроуфорд. На втором месте чемпион WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иннуэ. Замыкает тройку Александр Усик.
Обидчик Василия Ломаченко Девин Хейни поднялся с седьмого на шестое место. Недавно американец убедительно победил Реджиса Прогрейса в новой для себя весовой категории.
Замыкает десятку будущий соперник Александра Усика Тайсон Фьюри. В 2023 году "Цыганский король" провел один выставочный бой против звезды ММА Фрэнсиса Нганну, в котором едва не потерпел поражение.
Топ-10 рейтинга P4P от ESPN
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Девин Хейни
- Артур Бетербиев
- Джервонта Дэвис
- Шакур Стивенсон
- Тайсон Фьюри
Напомним, что бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.
Интересно, что в последнее время из лагеря британского боксера чаще раздаются слова уважения украинцу. Отец "Жадного пуза" даже пожелал удачи Усику.