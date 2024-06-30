У ніч на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі. Однак 21 грудня 2024 року між боксерами ще запланований реванш.

Читайте також Показав чудовий виступ, – Джошуа позитивно оцінив свого суперника за бій проти Усика

Прогноз Ей-Джея на бій-реванш

Джошуа впевнений у професіоналізмі Ф'юрі, однак зазначив, що йому потрібно вчитись на ситуаціях.

Я казав, що Усик переможе. Казав це ще з 2023 року. Я не думаю, що Ф'юрі недооцінював Усика, але він казав, що українець середньоваговик, такий, сякий. Це просто показало всім, що ніколи не треба гратися, когось принижувати. Потрібно віддавати належне, якщо воно заслужене. Інакше ти можеш вийти туди, думаючи, що когось забикуєш, а наступної хвилини в бою все може змінитися з навпаки. Чи може Ф'юрі побити його у реванші? Ні. Ніяк,

– розповів Ей-Джей.

Також він додав, що попри те, що вважає Тайсона хорошим бійцем, не думає, що той краще Усика.

"Я вважаю Ф'юрі хорошим бійцем, і ви бачили деякі хороші моменти. Я просто не думаю, що він здатний на це. Це не те, щоб я не ціную Тайсона. Він гарний, він вивів себе на цю позицію. Я просто не вважаю, що він кращий, ніж Усик", – заявив Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що 21 вересня відбудеться бій між Ей-Джеєм та Даніелем Дюбуа за титул IBF, від якого відмовився Олександр Усик.