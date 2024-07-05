21 вересня запланований поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за титул IBF, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Коментар Фроча щодо бою за титул IBF

Боксер заявив, що не розуміє, як цей поєдинок може бути за титул IBF та, як переможець цього бою може підіймати руки, тримаючи червоно-золотий пояс, адже це мав бути бій за тимчасовий титул IBF або за пояс чемпіона Британії.

Це два британські бійці, які програли чемпіону Усику. Не потрібно було позбавляти Олександра пояса IBF. Усик є абсолютним чемпіоном, а тепер Ей Джей і Даніель битимуться за чемпіонський титул. Ви не можете піднімати руку наприкінці цього бою і називати себе чемпіоном світу. Ви обидва програли Усику – Дюбуа одного разу, Джошуа двічі. Тому це нечесно,

– розповів Фроч.

Також він відповів, щодо того, чому в українця забрали пояс.

"Бо політика втручається в бокс. Є Едді Хірн, є Турки, у боксі крутиться дуже багато грошей. IBF дійшла висновку, що цей пояс зараз є вакантним. Я не думаю, що цей пояс має бути вакантним. Його повинен міцно тримати в руках Усик, а той, хто виграє у вересні, повинен отримати шанс битися з чемпіоном", – додав Карл Фроч.

Відзначимо, що нещодавно Ентоні Джошуа похвалив Даніеля Дюбуа за бій проти Олександра Усика.