"Зупинить його": британський ексчемпіон зробив сміливий прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Навесні Олександр Усик став першим абсолютом хевівейту в XXI столітті. Він у близькому поєдинку переміг Тайсона Ф'юрі.

Попереду на бійців очікує реванш. Боксерська спільнота вже з нетерпінням очікує на цю подію та прогнозує результат майбутнього бою.

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Невтішний прогноз для Ф'юрі

Відомий британський тренер і ексчемпіон світу Баррі Макгіган поділився своїми очікуваннями від поєдинку елітних бійців. Він вважає, що його земляк не зможе кардинально змінити ситуацію на свою користь та знову поступиться українському боксеру.

"Чи переможе Ф'юрі Усика? Як на мене, ніколи. Я не хочу сказати чогось поганого, я просто кажу, що Усик його прорахував. Ф'юрі пощастило, що він достояв до кінця. Його могли зупинити. Я не думаю, що Тайсон доб'ється більшого…

Я не Бог і не можу сказати, хто виграє бій, я тільки припускаю, як і всі ми. Судячи з того, як Ф'юрі виступив минулого разу, я не думаю, що він буде більш ефективний проти Усика. Думаю, цього разу Усик, швидше за все, зупинить його", – сказав Баррі.

. Реванш Усик – Ф'юрі заплановано на 21 грудня. Він не матиме статусу битви за абсолют, адже українець відмовився від пояса IBF

Нагадаємо, що в першому бою Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів – 115:112, 113:114, 114:113. У дев'ятому раунді британець був у нокдауні.