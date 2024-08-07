Впереди бойцов ожидает реванш. Боксерское сообщество уже с нетерпением ожидает этого события и прогнозирует результат предстоящего боя.

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Неутешительный прогноз для Фьюри

Известный британский тренер и экс-чемпион мира Барри Макгиган поделился своими ожиданиями от поединка элитных бойцов. Он считает, что его земляк не сможет кардинально изменить ситуацию в свою пользу и снова уступит украинскому боксеру.

"Победит ли Фьюри Усика? Как по мне, никогда. Я не хочу сказать чего-то плохого, я просто говорю, что Усик его просчитал. Фьюри повезло, что он достоял до конца. Его могли остановить. Я не думаю, что Тайсон добьется большего...

Я не Бог и не могу сказать, кто выиграет бой, я только предполагаю, как и все мы. Судя по тому, как Фьюри выступил в прошлый раз, я не думаю, что он будет более эффективен против Усика. Думаю, в этот раз Усик, скорее всего, остановит его", – сказал Барри.

Справка. Реванш Усик – Фьюри запланирован на 21 декабря. Он не будет иметь статуса битвы за абсолют, ведь украинец отказался от пояса IBF.

Напомним, что в первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. В девятом раунде британец был в нокдауне.